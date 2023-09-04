Wildberries купила участок для строительства распределительного центра в Ленобласти

Онлайн-платформа Wildberries приобрела земельный участок площадью 29,8 га в Индустриальном парке М10 Красный Бор в Ленинградской области для строительства нового распределительного центра. Общая площадь объекта может составить до 150 тыс. кв. м, сообщили «Ъ-СПб» в компании IBC Real Estate, которая выступила консультантом сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Стоимость сделки не разглашается.

Индустриальный парк М10 расположен в поселке Красный Бор Тосненского района Ленобласти, на первой линии трассы М10 (Санкт-Петербург — Москва). Его резидентами являются более 80 компаний, размещенных на 300 га территории.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что партнер Ozon и Wildberries — логистическая компания Dialog Terminal — арендовала 8,5 тыс. кв. м в складском комплексе в промзоне «Уткина заводь».

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