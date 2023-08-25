Партнер Ozon и Wildberries арендовал склад в промзоне «Уткина заводь»

Логистическая компания Dialog Terminal арендовала 8,5 тыс. кв. м в складском комплексе «MLP Уткина Заводь». Об этом «Ъ-СПб» рассказали в компании Bright Rich | CORFAC International, которая сопровождала сделку.

Сделка позволит Dialog Terminal, которая занимает 2,9 тыс. кв. в логопарке Nordway, расширить складские мощности. Компания предоставляет услуги 3PL-логистики в Петербурге и Ленинградской области, а также занимается междугородней доставкой грузов. Среди ее партнеров — Ozon, «Петрович», Wildberries, «Все Инструменты».

В первом полугодии 2023 года логистические операторы заняли 30,8 тыс. кв. м складской недвижимости в Петербурге, что составило 7% от всех сделок за период, напоминает сооснователь и партнер Bright Rich | CORFAC International Виктор Заглумин.

Константин Куркин

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