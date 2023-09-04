Облсуд не выпустил бывшего вице-мэра Челябинска из-под домашнего ареста

Челябинский областной суд оставил под домашним арестом бывшего заместителя главы регионального центра Владимира Слободского, обвиняемого в превышении полномочий. Постановление первой инстанции о продлении меры пресечения до 13 октября признанно законным, сообщает пресс-служба облсуда.

Решение Центрального районного суда Челябинска от 2 августа пытался обжаловать адвокат обвиняемого. Сторона защиты настаивала на смягчении меры пресечения. Однако апелляционная инстанция оставила постановление без изменения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Владимира Слободского задержали сотрудники регионального УФСБ России в апреле этого года. По версии следствие, с марта 2018 года по февраль 2019-го заместитель главы Челябинска по вопросам градостроительства утвердил разрешение на возведение многоквартирного дома на улице Сулимова для ООО «Челябинскавтотранс». При этом, по мнению следствия, он достоверно знал, что компания не имела законных оснований на право распоряжения земельным участком, который принадлежал собственникам двух домов на улицах Омская и Сулимова.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте