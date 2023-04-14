Суд отправил под домашний арест бывшего вице-мэра Челябинска Владимира Слободского

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения бывшему заместителю главы города по градостроительству Владимиру Слободскому, обвиняемому в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Он будет находиться под домашним арестом до 13 июня, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда.

Экс-чиновник был задержан 13 апреля. В региональных управлениях Следственного комитета и ФСБ России никаких комментариев по этому поводу не дают.

Владимиру Слободскому 72 года. С 1997 года работал в управлении строительства администрации Челябинска. В 2006 году был назначен вице-мэром по вопросам градостроительства. В 2011 году господин Слободской покинул пост в связи с выходом на пенсию. Однако в 2015 году он вернулся на ту же должность, откуда уволился в 2019 году.