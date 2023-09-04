В Курской области под комплексное развитие территорий отдают 3,5 тысячи кв. м за почти 94 тысячи рублей

Администрация Суджанского района Курской области выставила на торги четыре земельных участка общей площадью 3,5 тыс. кв. м под комплексное развитие территорий (КРТ). Общая начальная цена аренды составляет 93,9 тыс. руб., следует из документации.

Все участки расположены в селе Заолешенка на улице Октябрьской. Из них два площадью 900 кв. м и стоимостью 24,3 тыс. руб. каждый, еще два — на 800 кв. м за 22,7 тыс.

Участки отдаются в аренду на пять лет. На каждом можно построить здание до четырех этажей.

Шаг каждого аукциона составляет 3% от начальной цены. Заявки на торги принимаются до 25 сентября, подведении итогов намечено на 27 сентября.

В июле власти уже выставляли эти участки на аукционы. Тогда цена аренда была в десять раз выше — 947,4 тыс. руб. В начале августа торги были отменены. Причина такого решения не раскрывалась.

Какое жилье по КРТ может появиться в Курске — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Инженер" предложил курянам "термосы"».

Александр Прытков

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