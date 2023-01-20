«Инженер» предложил курянам «термосы»

АО «Специализированный застройщик "Инженер"» к 2030 году может возвести в Курске шесть энергоэффективных домов на 1 тыс. квартир в подготовленном областными властями к реновации квартале на 14,3 га. Потенциал территории — 45,4 тыс. кв. м жилья, а также школа на 250 мест и детсад на 170 мест. Застройщик совместно с белорусскими партнерами уже реализовал аналогичный проект. Технология позволяет сделать дом, как «термос», и на четверть снизить коммунальные платежи. Инвестиции оцениваются в 4 млрд руб. По мнению риелторов, жилье в этом «глубоко» спальном районе привлечет покупателей только в связке с социальной инфраструктурой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ingener-kursk.ru Фото: ingener-kursk.ru

О планах построить в Курске на 14,3 га в границах 1-й, 2-й и 3-й Агрегатных улиц в рамках реновации шесть десятиэтажных домов местному телеканалу «Сейм» рассказал региональный министр строительства Александр Афонин. По его словам, оператором проекта будет областное агентство развития строительства. Оно обещает определить подрядчика по конкурсу. Но «одним из предполагаемых» партнеров власти называют местного застройщика «Инженер», с которым сейчас идут переговоры. Необходимая документация, добавил министр, находится в высокой степени готовности.

В курском минстрое «Ъ-Черноземье» уточнили, что в составе шести десятиэтажек планируются 1 тыс. квартир — «десять блок-секций» по 100 квартир в каждой. При строительстве будут применены энергоэффективные технологии — от счетчиков учета коммунальных ресурсов до датчиков движения в коридорах. Их перечень сейчас прорабатывает застройщик. Кроме того, по словам Александра Афонина, каждый дом «будет как термос», что приведет к более низким теплопотерям. По данным министра со ссылкой на застройщика, экономия на оплате коммунальных услуг составит 20–25%.

Распоряжение о комплексном развитии квартала региональные власти подготовили в ноябре прошлого года. Согласно документу градостроительный потенциал 14,3 га составляет 45,4 тыс. кв. м жилья, школа на 250 мест и детсад на 140 мест. Предельный срок реализации проекта — семь лет со дня принятия распоряжения. Агентство развития строительства Курской области в течение семи месяцев со дня заключения договора аренды участков должно подготовить документацию по планировке территории. При этом компания может передать землю в субаренду застройщику.

Предполагаемый объем инвестиций составляет 4 млрд руб., рассказали «Ъ-Черноземье» в минстрое. Жилфонда на участке нет, а сам он будет передан компании на безвозмездной основе. При этом, в связи с тем что к территории применяется комплексное развитие, возведение объектов социальной и инженерной инфраструктуры «будет осуществляться в рамках инфраструктурного меню». Реализовать проект необходимо до ноября 2029 года.

По данным Kartoteka.ru, АО «СЗ “Инженер”» зарегистрировано в Курской области в марте 1993 года для деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал — 41,1 млн руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 157,2 млн руб., чистая прибыль — 26,3 млн. Гендиректором является Владимир Поляков. Совладельцы — три гражданина России, их имена не раскрываются. Из проектной декларации строящегося компанией дома следует, что единственным учредителем является господин Поляков. Он также единолично владеет управляющей компанией ООО «ТСЖ — Инженер», которую возглавляет Игорь Зуборев.

По собственным данным, «Инженер» — один из крупнейших застройщиков Курска. С 1993 года компания возводит многоэтажные жилые дома, нежилые и коммерческие объекты. За последние 15 лет застройщик сдал 130 тыс. кв. м жилья в северо-западном микрорайоне по проспекту Хрущева и Майскому бульвару. Дольщиками и инвесторами компании являются в том числе Минобороны РФ, МЧС, администрации «северных, сибирских и дальневосточных регионов». На сайте компании указано, что в 2012 году совместно с белорусским Мозырским ДСК началось строительство жилкомплекса из десятиэтажных энергоэффективных панельных домов в «Белорусском квартале» по Майскому бульвару. В 2017–2021 годах компания сдала 17 таких десятиэтажек.

Строящийся объект сейчас у компании один — десятиэтажка на 100 квартир по улице 50 лет Октября. Ввести ее планируется в первом квартале. Общая площадь — 5,9 тыс. кв. м, из них 4,8 тыс.— жилая. Планируемая стоимость такого дома составляет 273 млн руб., следует из проектной декларации. По данным Единого ресурса застройщиков, в 2021 году «Инженер» стал шестым по объему ввода жилья в Курской области. В прошлом году представлен в статистике не был. На 1 января 2023 года является десятым по объему текущего строительства в субъекте с 4,8 тыс. кв. м.

Александр Афонин отметил, что регион, с начала спецоперации регулярно подвергающийся обстрелам со стороны Украины, по итогам 2022 года перевыполнил план строительства жилья, сдав 553 тыс. кв. м вместо указанных Минстроем РФ 546 тыс. При этом в начале 2022 года областные власти намеревались ввести 594 тыс. После начала СВО они попросили Минстрой снизить план на год. Но обстрелы не помешали запланировать на 2023 год 650 тыс. В конце года губернатор Роман Старовойт отмечал падение спроса на жилье и невысокий уровень покупательской способности, призвав при этом не сбавлять темпов строительства, «чтобы у нас не появлялись обманутые дольщики».

В «Инженере» «Ъ-Черноземье» сказали, что топ-менеджмент сможет прокомментировать ситуацию сегодня.

Руководитель агентства «Эпсилон-недвижимость» Сергей Пьянов отметил, что это не самая популярная локация в Курске. «Она находится в отдалении, это "глубоко" спальный район без какой-либо развлекательной инфраструктуры. Большого интереса у застройщиков к нему нет, здесь было построено всего несколько новых домов»,— пояснил он. При этом, добавил господин Пьянов, проект может привлечь покупателей, если вместе с ним появится социальная инфраструктура: «Маршруты общественного транспорта сюда проложены. При наличии школы и детсада спрос будет — в Курске есть и более отдаленные территории, которые интересны покупателям из-за массовой застройки и необходимой инфраструктуры при ней».

Александр Прытков