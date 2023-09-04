Туроператоры предупредили о подорожании зимних зарубежных туров на 10–30%

Российские туроператоры в октябре и ноябре поднимут цены на зимние туры до 30% по сравнению с прошлым годом, сообщают «Известия». Ожидается, что подорожают поездки в Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба. Как уточнили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), в среднем отдых зимой вырастет в цене на 15%.

«Самая высокая стоимость традиционно будет на Новый год и праздничные дни — в эти даты туры подорожают от 15% и выше. На внутреннем рынке ситуация складывается аналогичная — ближе к Новому году и праздничным датам стоимость размещения по России увеличится также от 15%»,— заявил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

В «Интуристе» сказали, что туры в зимний период по популярным направлениям подорожают в среднем на 25–30%. Цены на путевки в Таиланд и Шри-Ланку начнут расти в ноябре, в ОАЭ, на Мальдивах, Сейшелах и на Кубе — с октября.

В Tez Tour сказали, что размещение в зимний сезон подорожает на 20–25%. Тарифы предлагаются со стыковками в Бахрейне, Абу-Даби, Маскате дешевле на 20–30%, чем перелеты прямыми рейсами. Некоторые отели на Сейшелах в октябре подорожают до 20%, также дороже обойдется отдых в Египте и Таиланде, добавил туроператор.

В Fun&Sun сказали, что средний чек отдыха зимой в Таиланде будет более чем на 10% выше летнего. По данным «Известий», в среднем отдых в Таиланде на двоих на неделю (полный пансион в отеле четыре звезды) обойдется от 235 тыс. руб., в Египте — от 196 тыс. руб., в ОАЭ — от 160 тыс. руб., на Мальдивах — от 300 тыс. руб.

Власти Таиланда не исключали, что втрое увеличат срок безвизового пребывания россиян — до 90 дней. Сейчас российские туристы могут находиться в Таиланде 30 дней, а дальше им приходится либо оформлять визу, либо выезжать в другую страну и затем возвращаться в королевство.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Таиланд обдумывает сроки».

Лаура Кеффер