«Авито Недвижимость»: за год стоимость краткосрочной аренды выросла на 20%

Стоимость краткосрочной аренды в городах России по итогам июня--августа выросла на 11–20% относительно лета 2022 года в зависимости от формата, следует из исследования «Авито Недвижимости». Значительнее всего цена посуточной аренды изменилась в Кирове — +50%. В Москве цены выросли на 20%. Количество предложений по краткосрочной аренде жилья при этом увеличилось.

Согласно исследованию, значительнее всего по итогам июня--августа подорожала аренда объектов с четырьмя комнатами и более — +20%, с 5 тыс. до 6 тыс. руб. в сутки. Трехкомнатные объекты подорожали на 17%, с 3 тыс. до 3,5 тыс. руб., студии — на 15%, с 2 тыс. до 2,3 тыс. руб. Стоимость двухкомнатного жилья выросла на 12%, с 2,5 тыс. до 2,8 тыс. руб., однокомнатного — на 11%, с 1,8 тыс. до 2 тыс. руб.

За год цены на краткосрочную аренду квартир выросли в 30 из 33 городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости». Дороже всего снять квартиру летом 2023 года было в Сочи. На аренду жилья в этом городе потребуется в среднем 3,5 тыс. руб. в сутки. При этом значительнее всего изменилась стоимость краткосрочной аренды в летний период в Кирове — +50%, с 1 тыс. до 1,5 тыс. В Москве аренда подорожала до 3 тыс. руб. (+20%). При этом в Санкт-Петербурге стоимость аренды снизилась на 4%, до 2,9 тыс. руб.

Число размещенных на платформе объектов за год выросло на 24%. Больше всего увеличилось предложение студий (+49%). Количество двух- и трехкомнатных квартир выросло на 21% в каждой категории. Число доступных для бронирования «однушек» и объектов с четырьмя комнатами и более увеличилось на 17%.

Самый заметный рост по сравнению с летом 2022 года количества доступных для краткосрочной аренды квартир на платформе отмечен в Ростове-на-Дону (+58%), Казани (+47%), Волгограде (+43%) и Нижнем Новгороде (+40%). Уменьшилось число квартир, доступных для аренды, в Севастополе (-11%) и Москве (-9%).

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости — в материале «Ъ FM» «Студии разбирают для инвестиций».

Милена Костерева