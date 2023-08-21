Смольный не согласился отдать участок на намыве под жилую застройку

Комиссия по подготовке изменений в генеральный план Санкт-Петербурга не учла предложение перевести под жилую застройку участок на углу улиц Лисянского и Гончарова на новых намывных территориях. На это обратил внимание «Деловой Петербург».

В конце 2022 года территорию площадью 0,9 га приобрела на торгах за 198,9 млн рублей компания «Унисон–Сервис». Новый владелец подал заявку о переводе земли в зону многоэтажной жилой застройки. Комиссия оставила территорию без изменения в зоне деловой застройки.

По данным Nikoliers, на намывных территориях (без учета северного намыва) построено 402,5 тыс. м2 жилья, строится — 575 тыс. м2, запроектировано — 240 тыс. м2. Сейчас в этой локации работают девелоперы: «Группа ЛСР», группа «Аквилон», «Лидер групп» и GloraX. Средняя цена жилья — 241 тыс. рублей за 1 м2.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в промзоне на Васильевском острове построят ЖК, школу и комплекс для хранения реквизита Театра Эйфмана.

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