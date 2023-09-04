Некоторые любят поэлектроннее

Более двух третей москвичей (70%) считают нужным применение на выборах дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а 71% поддерживает его распространение по всей стране, выяснили исследователи Russian Field. Доверяют ДЭГ более половины жителей столицы (прежде всего молодые), не доверяют — чуть более трети, чаще всего респонденты старше 45 лет. В целом, как показал опрос, выборам в Москве доверяют 61% избирателей, а 66% намерены принять в них участие этой осенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Более половины москвичей (53%) доверяют электронному голосованию в столице, не доверяют — 36% (11% затруднились ответить). О недоверии к ДЭГ несколько чаще говорят мужчины и респонденты старше 45 лет, а доверие выше всего в возрастных группах 18–26 лет и 35–44 года. Такие данные следуют из опроса исследовательской группы Russian Field, результаты которого есть у “Ъ”. Исследование проводилось 30–31 августа по заказу Общественной палаты Москвы методом уличного опроса 1 тыс. горожан старше 18 лет, максимальная погрешность 3,1%.

Судя по этим данным, 70% респондентов полагают, что в столице нужно использовать ДЭГ (обратное мнение высказали 23%), а 73% считают такой способ голосования удобным (на неудобство жалуются 17%). 56% опрошенных положительно оценивают качество организации ДЭГ в Москве, 22% еще не пользовались новой формой волеизъявления и воздержались от оценок, и только 15% дали отрицательный отзыв. Авторы исследования отмечают, что чаще положительно оценивают ДЭГ молодые и обеспеченные респонденты. При этом 71% жителей столицы считает, что нужно обеспечить возможность онлайн-голосования по всей России, против этого выступают 22%, и еще 7% затруднились ответить.

В целом выборам в Москве доверяет 61% горожан при 32% не доверяющих. Две трети столичных избирателей (66%) намерены принять участие в сентябрьских выборах, и чуть больше четверти (27%) не хотят этого делать. Москвичей, которые планируют голосовать онлайн или на участках, оказалось примерно поровну: ДЭГ скорее выберут 48% респондентов, а привычный поход на участки — 45%. При этом доля жителей столицы, желающих проголосовать электронно, с мая выросла на 8 процентных пунктов, следует из опроса Russian Field.

Напомним, ДЭГ в Москве в этом году будет применяться уже в пятый раз. Впервые онлайн-голосование в тестовом режиме использовалось в 2019 году на выборах в Мосгордуму, затем, уже в полномасштабном формате,— на плебисците по поправкам к Конституции в 2020 году, на выборах в Госдуму в 2021 году и на муниципальных выборах-2022. В 2023 году для участников ДЭГ в столице снова будет действовать акция «Миллион призов». Как ранее сообщал “Ъ”, дорогостоящих наград в виде автомобилей и квартир на этот раз не будет: победители акции смогут получить только купоны на 1, 3 и 5 тыс. баллов (1 балл = 1 руб.).

Выборы мэра Москвы и муниципальных депутатов в Троицком и Новомосковском административных округах пройдут с 8 по 10 сентября. На них горожан ждет очередное нововведение: на каждом участке установят терминалы электронного голосования (ТЭГ), отданные через них голоса сразу будут попадать в систему ДЭГ. ТЭГи будут использоваться и для надомного голосования, их работоспособность протестировали 25 августа. Вместе с тем у граждан останется возможность проголосовать традиционным способом с помощью бумажного бюллетеня. Кроме того, число избирательных участков в столице в 2023 году сокращено на треть, но, как заверили в Мосгоризбиркоме, их привычные локации сохранились. Оптимизация прошла за счет участков, размещавшихся в одной зоне,— например, вместо двух или трех участков в школе останется один.

В выборах мэра-2023 участвуют пять кандидатов. Это действующий градоначальник Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов, вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»), а также депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Дмитрий Гусев. По данным Russian Field на начало августа (3–5 августа 2023 года, инициативный уличный опрос 1 тыс. москвичей, погрешность не более 3,1%), 65,5% тех, кто намерен участвовать в выборах, собирались голосовать за господина Собянина (среди предпочитающих ДЭГ рейтинг мэра был выше —72,1%), а второе место занимал господин Зюганов с 5,2%. Далее расположились кандидаты Чернышов (2%), Гусев (1,9%) и Даванков (0,9%).

Елена Рожкова