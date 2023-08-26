В пятницу, 25 августа, в Москве прошло тестирование региональной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в преддверии грядущих выборов мэра и муниципальных депутатов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Москвичи могли протестировать не только уже привычное волеизъявление в интернете, но и новые терминалы электронного голосования, которые на выборах мэра установят на каждом избирательном участке. В рамках проверки ДЭГ жителям столицы предлагалось выбрать, что бы им хотелось получить в День города, который в этом году совпадает с датами голосования. Победили бесплатные аттракционы для детей: они обошли как бесплатную парковку, так и бесплатное посещение музеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Принять участие в тестировании системы электронного голосования 25 августа могли все москвичи старше 18 лет, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru. А некоторым горожанам накануне даже приходили письма на электронную почту со ссылкой на сайт мэра Москвы с приглашением принять участие в тестировании системы. Испытания длились не весь день, а только с 8:00 до 14:00. Такое ограничение по времени голосования организаторы объясняют желанием подвергнуть систему более высокой нагрузке.

Для теста ДЭГ организаторы выбрали вопрос: «Какое мероприятие для жителей Вы бы выбрали на День города?» В бюллетене предлагалось четыре варианта ответа:

бесплатная городская парковка;

пешеходная зона на одной из улиц в границах Бульварного кольца;

бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города;

бесплатное посещение городских музеев.

В этом году День города в Москве совпадает с датами проведения выборов мэра. Так, выборы пройдут 8, 9 и10 сентября, а День города будет праздноваться 9 и 10 сентября, хотя традиционно столица отмечает свой праздник в первые выходные сентября.

На выборах мэра москвичей ждет очередное электоральное новшество — терминалы электронного голосования (ТЭГ), которые будут установлены на каждом избирательном участке. Голоса избирателей, которые выберут ТЭГ, сразу будут попадать в систему электронного голосования. В каждом из 146 районов Москвы работал один участок, на котором можно было опробовать новое устройство. Корреспондент “Ъ” сходил на такой участок в районе Марфино: он располагался на месте привычного УИК в одном из школьных корпусов.

Прежде чем подойти к терминалу и начать голосовать, необходимо было пройти проверку паспортных данных у члена участковой комиссии. Это делалось с помощью новинки прошлого года — сканеров для считывания паспортных данных. Корреспондент “Ъ” успешно прошел этот этап (его паспортные данные совпали с информацией в электронном реестре избирателей) и получил доступ к терминалу. Однако для перехода к бюллетеню с вопросами снова потребовалось отсканировать паспорт, и с первой попытки терминал отказал корреспонденту “Ъ”, сославшись на неполную запись на портале mos.ru. Впрочем, после второй попытки сканирования терминал изменил свое мнение и выдал электронный бюллетень.

Вся процедура — от сопоставления данных у члена комиссии до нажатия кнопки «проголосовать» на терминале — заняла у корреспондента “Ъ” не более пяти минут.

«Все проходит штатно, сбоев нет»,— сообщила “Ъ” председатель участковой комиссии в районе Марфино Екатерина Кузнецова. Для работы с новыми терминалами члены УИКов прошли обучение, а при возникновении каких-то неполадок на помощь оперативно приходит техподдержка, рассказала она. По словам госпожи Кузнецовой, интерес к тестированию нового терминала на ее участке достаточно большой: к обеду проголосовали уже порядка 100 человек. По наблюдениям корреспондента “Ъ”, на участке действительно было довольно оживленно.

Выйдя с участка, корреспондент “Ъ” не удержался от соблазна испытать систему на возможность двойного голосования и получить еще один электронный бюллетень на портале mos.ru. Система на провокацию не поддалась.

«Онлайн-голосование сейчас недоступно. Вы уже получали электронный бюллетень ранее»,— гласила надпись на экране телефона.

По данным на сайте мэра Москвы, в тестировании системы ДЭГ 25 августа приняли участие 430 тыс. москвичей. Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко рассказал журналистам, что проверка позволила разработчикам в первую очередь провести стресс-тесты, чтобы удостовериться, что во время голосования любая нештатная ситуация не станет сюрпризом. «Сегодня мы моделировали различные стрессовые сценарии, в том числе высокую нагрузку на систему и попытки атак»,— уточнил господин Костырко.

В результате тестового голосования победил вариант «бесплатные городские аттракционы для детей дошкольного и школьного возраста в парках города», сообщили в столичном штабе по наблюдению за выборами. Второе место получил вариант «бесплатная городская парковка», третью позицию занял ответ «бесплатное посещение городских музеев». Меньше всего голосов набрал ответ «пешеходная зона на одной из улиц в границах Бульварного кольца». «Мы передадим результаты голосования в мэрию и надеемся, что они будут учтены при принятии соответствующих решений»,— заявил “Ъ” руководитель штаба Вадим Ковалев.

Напомним, на выборах в сентябре ДЭГ будут использовать 25 регионов, включая столицу. Москва использует для этого собственную платформу, остальные субъекты — федеральную, которая в преддверии единого дня голосования тоже проходит испытания. Так, 25 августа ее разработчики подвели итоги трехдневного тестирования в формате bug bounty (привлечение сторонних экспертов для обнаружения ошибок). По данным директора Центра мониторинга и реагирования на кибератаки «Ростелеком-Солар» Владимира Дрюкова, в проверке участвовали около 100 IT-специалистов; по ее результатам выявлено только три уязвимости, и только одна из них потребовала корректировки системы с точки зрения киберотчетности. Итоговое тестирование федеральной системы ДЭГ перед выборами пройдет 30 и 31 августа, сообщала ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова. В нем смогут принять участие те россияне, которые к этому времени подадут заявки на участие в ДЭГ. В большинстве регионов это можно сделать до 4 сентября, за исключением Свердловской области (до 5 сентября), а также Челябинской и Томской областей (до 6 сентября).

Елена Рожкова