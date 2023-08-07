«Миллион призов» разыграют экономно

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) традиционно проведет акцию «Миллион призов» для участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра столицы. Глава палаты Владимир Платонов сообщил “Ъ”, что в этом году призы смогут получить и избиратели, отдавшие свой голос на участках или на дому с помощью новых электронных терминалов. Автомобилей и квартир, в отличие от прошлых лет, разыгрывать не будут: победители получат от 1 тыс. до 5 тыс. баллов, которые смогут потратить на покупки, рестораны и благотворительность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Москвичи, которые осенью будут выбирать мэра с помощью ДЭГ, снова получат шанс принять участие в акции «Миллион призов». На пресс-конференции 4 августа президент МТПП Владимир Платонов рассказал, что бизнесмены, пожелавшие стать партнерами программы, «видят в этом возможность привлечь новых клиентов, повысить спрос на продукцию, получить дополнительную рекламу и, конечно, принять участие в масштабном общественно полезном проекте».

Как пояснил господин Платонов “Ъ”, в этом году акция будет доступна не только для тех, кто проголосует с помощью телефона или компьютера, но и для граждан, которые опробуют новые терминалы электронного голосования. Напомним, благодаря этому техническому новшеству, размещенному на каждом участке, голос избирателя будет сразу отправляться в систему ДЭГ. Терминалы будут применяться и при надомном голосовании. Вместе с тем на участках останется и традиционный вид волеизъявления с помощью бумажного бюллетеня.

Отбор компаний-партнеров еще ведется, но уже известно, что дорогостоящих призов в виде квартир и автомобилей в этом году не будет. Владимир Платонов уточнил, что победители получат купоны номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. баллов (1 балл = 1 руб.) и смогут обменять их на покупки в магазинах и ресторанах, положить на карту «Тройка», перевести на благотворительность. По данным МТПП, в 2022 году москвичи чаще всего тратили баллы на пополнение «Тройки», а также покупки товаров для детей и лекарств в сетевых магазинах и аптеках. На благотворительность с 2020 года горожане перевели более 150 млн призовых баллов.

Напомним, что первая акция «Миллион призов» прошла в Москве в 2020 году среди участников плебисцита по конституционным поправкам, голосовавших как электронно, так и на участках. В акции приняли участие более 2 млн горожан, а призы получили почти все: купоны номиналом от 1 тыс. до 4 тыс. баллов можно было потратить на поход в музей или кафе, пополнение «Тройки», покупку товаров или на благотворительность. После этого акция проводилась на каждых столичных выборах, но уже только для участников ДЭГ. Самые дорогие призы — машины и «однушки» в новостройках — разыгрывались на выборах в Госдуму в 2021 году. Всего призы получил 250 121 избиратель: 100 из них достались автомобили, 21 — квартиры, а остальным — баллы в количестве от 10 тыс. до 100 тыс. На муниципальных выборах-2022 квартиры не разыгрывались, но среди призов были автомобили и купоны от 3 тыс. до 10 тыс. баллов. Победителями стали 646 100 человек, из них 100 выиграли автомобили.

Отсутствие дорогостоящих призов на выборах мэра-2023 Владимир Платонов объяснил тем, что таким образом больше людей смогут получить подарки: «Вместо одного автомобиля может появиться большее количество денежных купонов, и больше людей будут довольны и заинтересованы».

Политолог Константин Калачев считает, что дорогие подарки в этом году выглядели бы не очень уместно: «Но сам по себе розыгрыш призов — хорошее средство привлечения внимания к кампании. Купоны — оптимальная форма, человек сам решит, как ими распорядиться. Лучше тысяча купонов, чем одна машина». Заманивать людей на выборы квартирами и машинами имеет смысл, когда ожидается реальная проблема с явкой, но в этот раз она с учетом ДЭГ обещает быть достаточно высокой, прогнозирует эксперт: «Организация акции именно среди участников ДЭГ выглядит вполне логично с учетом той роли, которая отводится этому инструменту сейчас и на будущее».

Политолог Александр Асафов отмечает, что призовой фонд акции формирует не власть, а заинтересованный в стимулировании потребительского спроса бизнес, поэтому в этом году и нет автомобилей и недвижимости. «Изменилась экономическая ситуация. Застройщики и автодилеры не испытывают проблем со спросом на их продукцию, а акция направлена именно на стимулирование бизнеса»,— поясняет эксперт. Акцент на ДЭГ тоже объясняется интересами бизнеса, уверен господин Асафов: «Практически все участники, включая благотворителей, заинтересованы в реализации своей продукции в онлайн-сегменте. Тут речь не о стимулировании явки — на выборах мэра она очевидно будет выше, чем на муниципальных».

Елена Рожкова