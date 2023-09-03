В Минторге США заявили, что страна не будет отказываться от китайских инвестиций

Глава Министерства торговли США Джина Раймондо заявила, что Вашингтон будет придерживаться практичности в отношениях с Пекином и не отказываться от всех китайских инвестиций.

«Мы должны быть очень и очень осторожными, мы должны изучать каждую инвестицию и решать, наносит ли она ущерб нашей нацбезопасности или нет. Не все инвестиции из Китая в Америку вредят национальной безопасности, но многие — да»,— отметила госпожа Раймондо в эфире телеканала CBS.

По ее словам, каждый случай китайских инвестиций в американские предприятия должен рассматриваться в индивидуальном порядке. «Надо разбирать каждый отдельный случай, смотреть на факты и быть до необходимой степени жесткими, но не гиперболизировать это, а также быть реалистичными, просто быть практичными, как я это называю. Время быть практичными, прагматичными и серьезными в отношении каждого аспекта этих отношений»,— добавила чиновница, недавно побывавшая с визитом в КНР. В ходе визита Джины Раймондо в Пекин власти США и Китая официально договорились создать новые каналы коммуникации по экономическим и коммерческим вопросам (в том числе такие контакты будут возможны и по теме инвестиций).

В августе американские власти увеличили число мер, ограничивающих технологическое сотрудничество с Китаем. Подписанный президентом страны Джо Байденом указ дает право Минфину США запрещать инвестиции американских граждан и контролируемых ими компаний в чувствительные высокотехнологичные сектора Китая, Гонконга и Макао. Пока речь идет о микроэлектронике и производстве полупроводников, о квантовых технологиях и технологиях искусственного интеллекта, но предполагается, что перечень может быть расширен.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «США огораживают чувствительные технологии "забором"».

Александр Кислов