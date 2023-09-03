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Снятие кандидатов с выборов, приговор Гребенщикову и новые авианаправления

Чем запомнилась неделя 28 августа — 3 сентября: цифры, цитаты и факты

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По букве закона

В Ярославле суд вернул экс-главу дептранса под стражу.

Бывший замглавы аппарата ярославского правительства получил условный срок. Прокуратура обжалует приговор.

Суд не стал возвращать баню в Ярославле в муниципальную собственность.

В Ярославле обжаловали решение суда об изъятии акций «ТГК-2».

Приговор бывшему советнику мэра Ярославля вступил в силу.

Отставки и назначения

В Ярославле утвердили ректора Демидовского университета.

Городская и региональная политика

В Рыбинске к 2025 году появится второй ледовый дворец.

В Ярославле отопление могут включить раньше срока.

Мэр Ярославля изменил порядок начисления доплаты к пенсии мэра.

Ярославль и Пермь в сентябре свяжет авиасообщение.

Из Ярославля запустят прямые рейсы в Уфу и Самару.

Выборы

В Переславле суд снял с выборов кандидатов в депутаты Игоря Одинцова и Андрея Эйснера из-за сокрытия судимости.

Кандидат в депутаты Яроблдумы заявил о выпуске газеты с клеветой на него.

Ярославский суд отказал в иске об отмене регистрации кандидата в депутаты.

Культура и образование

Агентство RAEX назвало 10 лучших школ Ярославской области.

В Ярославле следы от пуль Гражданской войны закроют фреской святого.

Департамент образования опроверг опасения о «секспросвете» в ярославских школах.

Цифры недели

В Ярославской области средняя зарплата составила 51 тыс. руб.

Ярославский космонавт Алексей Овчинин отправится в космос почти на 200 дней.

В Ярославской области ищут подрядчика для строительства бани за 160 млн руб.

Алла Чижова

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