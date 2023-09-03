Снятие кандидатов с выборов, приговор Гребенщикову и новые авианаправления

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
По букве закона
В Ярославле суд вернул экс-главу дептранса под стражу.
Бывший замглавы аппарата ярославского правительства получил условный срок. Прокуратура обжалует приговор.
Суд не стал возвращать баню в Ярославле в муниципальную собственность.
В Ярославле обжаловали решение суда об изъятии акций «ТГК-2».
Приговор бывшему советнику мэра Ярославля вступил в силу.
Отставки и назначения
В Ярославле утвердили ректора Демидовского университета.
Городская и региональная политика
В Рыбинске к 2025 году появится второй ледовый дворец.
В Ярославле отопление могут включить раньше срока.
Мэр Ярославля изменил порядок начисления доплаты к пенсии мэра.
Ярославль и Пермь в сентябре свяжет авиасообщение.
Из Ярославля запустят прямые рейсы в Уфу и Самару.
Выборы
В Переславле суд снял с выборов кандидатов в депутаты Игоря Одинцова и Андрея Эйснера из-за сокрытия судимости.
Кандидат в депутаты Яроблдумы заявил о выпуске газеты с клеветой на него.
Ярославский суд отказал в иске об отмене регистрации кандидата в депутаты.
Культура и образование
Агентство RAEX назвало 10 лучших школ Ярославской области.
В Ярославле следы от пуль Гражданской войны закроют фреской святого.
Департамент образования опроверг опасения о «секспросвете» в ярославских школах.
Цифры недели
В Ярославской области средняя зарплата составила 51 тыс. руб.
Ярославский космонавт Алексей Овчинин отправится в космос почти на 200 дней.
В Ярославской области ищут подрядчика для строительства бани за 160 млн руб.