Переславский суд снял еще одного кандидата с выборов за сокрытие судимости

Переславский районный суд удовлетворил иск городского избиркома об отмене регистрации кандидата в депутаты Переславль-Залесской городской думы восьмого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 Андрея Эйснера. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Переславский районный суд Фото: Переславский районный суд

В суде рассказали, что господина Эйснера выдвинуло областное отделение КПРФ. В своем заявлении о регистрации на выборы кандидат не указал сведения о своей погашенной в 2015 году судимости по части 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов). В то время как он был обязан сообщить в своем заявлении о всех судимостях, которые у него были.

«В соответствии с положениями ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" установление факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости является основанием для отмены регистрации кандидата судом по заявлению зарегистрировавшей кандидата избирательной комиссии»,— сообщили в суде.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 30 августа Переславский суд удовлетворил иск городского избиркома и отменил регистрацию кандидата в депутаты Переславль-Залесской городской думы восьмого созыва Игоря Одинцова из-за того, что тот не сообщил в своем заявлении о погашенной судимости.

Алла Чижова