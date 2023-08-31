Департамент образования опроверг опасения о «секспросвете» в ярославских школах

Родителей ярославских школьников испугала информация об участии региона в программе повышения рождаемости, однако в департаменте образования пояснили, что сексуальным просвещением в школах заниматься не будут. Дискуссия развернулась на странице департамента ВКонтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Некоторых родителей возмутила новость о том, что Ярославская область вошла в число 16 регионов, которые разработали программы повышения рождаемости, в которую входят разовые выплаты, помощь с жильем и сексуальная грамотность. Родители апеллировали к тому, что с ними необходимо обсудить данную программу.

«Любой здравый человек понимает, что этим не поднять рождаемость. Очередное лоббирование западных методик проглядывает. Давайте не будем повторять чужих ошибок. Надо воспитывать любовь к семье, ставить верные жизненные ориентиры и тогда рождаемость повысится»,— написал один из родителей.

«Это правда, что в 16 регионах нашей страны и в том числе в вашем регионе собрались вводить в школах секспросвет для детей? Если да, то вы в своем уме? Не хотите ли вы подробнейшим образом ознакомить родителей со своими методичками на эту тему и вообще спросить резрешения родителей на этот секспросвет? И почему тема секса вообще всплывает применительно к подросткам? Чиновники не в курсе, что секс для взрослых?»,— возмутился еще один родитель.

В региональном департаменте образования заявили, что в области не существует программы секспросвета, но есть программа повышения рождаемости на 2023 - 2025 годы.

«В разделе, посвященном образованию, планируется проводить мероприятия, направленные на формирование семейных ценностей, и других не предусмотрено»,— сообщили в департаменте в ответ на реплики родителей.

Алла Чижова