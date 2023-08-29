Из Ярославля запустят прямые рейсы в Уфу и Самару

Из ярославского аэропорта «Туношна» в сентябре запустят прямые авиарейсы в Уфу и Самару. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В правительстве пообещали, что продавать билеты начнут в ближайшее время, а программа полетов запланирована до конца года. Первые рейсы из Ярославля в Уфу отправятся 11 сентября и будут выполняться компаний «ЮВТ АЭРО» по понедельникам и средам. Время в пути 1 час 50 минут соответственно.

Рейсы в Самару стартуют 25 сентября, их будет выполнять авиакомпания «АЗИМУТ» по понедельникам и четвергам. Продолжительность полета – 1 час 35 мин.

«Ъ-Ярославль» сообщал о том, что в сентябре авиасообщение свяжет Ярославль и Пермь. В правительстве отметили, что все три направления субсидируемые.

Алла Чижова