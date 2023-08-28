В Ярославской области средняя зарплата составила 51 тысячу рублей

В Ярославской области по итогам полугодия средняя заработная плата составила 51 453 руб., что на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Одна из наших главных задач – рост экономики и повышение уровня жизни в регионе. Рост промышленного производства и других секторов экономики в регионе позитивно сказывается на росте заработной платы, а низкий уровень безработицы делает условия найма на работу более выгодными для соискателей. Я уверен, что по итогам года средняя зарплата по региону приблизится к 53 тыс. руб.»,— прокомментировал губернатор области Михаил Евраев.

В сообщении правительства области говорится, что по результатам мониторинга средний уровень зарплат за январь – май 2023 года составил в сфере информации и связи 69,7 тыс. руб., в сфере транспорта – 59,4 тыс. руб., в научной и технической деятельности – 59,2 тыс. руб., в обрабатывающей промышленности – 57,7 тыс. руб., в обеспечении электрической энергией, газом и паром – 55,1 тыс. руб., в строительстве – 37,8 тыс. руб.

По словам главы региона, за последние полгода уровень официально регистрируемой безработицы не изменился. Правительство области отмечает, с начала года увеличилось число самозанятых на 12 тыс.

«Прирост самозанятых говорит о стабильной экономической ситуации в регионе. Самозанятость показала свою эффективность и удобство. Статус позволяет гражданам официально получать доходы, при этом уплачивая минимальные налоги»,— прокомментировал глава региона.

Алла Чижова