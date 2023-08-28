Рейтинговое агентство RAEX назвало 10 лучших школ Ярославской области по итогам поступления выпускников в российские вузы в 2021-2022 годах. Данные опубликованы на сайте агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школа в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Школа в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Первые три места заняли школы областного центра: «Провинциальный колледж», школа № 33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики и лицей № 86.

Лучшей из школ Рыбинска стал лицей № 2, он занял четвертую позицию. На пятом месте оказалась ярославская гимназия № 2.

Места с пятого по десятое заняли гимназия № 3 (Ярославль), средние школы №№ 49, 4, 42, 43. Как указано на сайте агентство, рейтинги основаны на информации ведущих вузов о поступлении абитуриентов в 2021 и 2022 годах.

«Использовались данные 47 из 52 вузов, входивших в топ-50 рейтинга вузов RAEX-100 в 2021 или в 2022 году. Всего агентством обработана информация о более чем 230 тыс. выпускников российских школ, из которых свыше 70 тыс. поступили в десять сильнейших вузов России»,— говорится на сайте рейтингового агентства RAEX.

Антон Голицын