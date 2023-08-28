В Ярославле суд вернул экс-главу дептранса под стражу

Фрунзенский районный суд Ярославля продлил срок содержания под стражей фигурантов уголовного дела о взятках в департаменте транспорта, в том числе до 23 ноября под стражей останется бывший директор департамента Татьяна Черемных. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что неделю назад Фрунзенский суд отказался продлевать срок ареста и избрал меру пресечения обвиняемым в виде запрета определенных действий. По жалобе прокуратуры решение об освобождении отменил Ярославский облсуд и вернул дело на повторное рассмотрение.

Сегодня Фрунзенский суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных и других фигурантов.

«В отношении всех обвиняемых срок содержания под стражей продлен до 23 ноября 2023 года. Обвиняемые взяты под стражу в зале суда»,— сообщили в облсуде.

Бывший директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных, директор ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев и его заместитель Олег Ивановский обвиняются в получении взятки в особо крупном размере по предварительному сговору с использованием служебного положения. По версии следствия, они получили от директора ООО «Группа Мовиста» Александра Советникова взятки на общую сумму в 1,6 млн руб. через фиктивное трудоустройство в подконтрольные взяткодателю предприятия доверенных лиц взяткополучателей. Обвинение считает, что деньги передавались за заключение госконтрактов и беспрепятственную работу ООО «Транспорт Ярославии». Экс-глава дептранса свою вину признала с первого допроса, глава «Группы Мовиста» себя виновным не считает.

Подробнее о деле в материале «Ъ-Ярославль» — «Приехали».

Алла Чижова