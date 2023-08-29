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Ярославская прокуратура обжалует приговор Эдуарду Гребенщикову

Прокуратура обжалует приговор бывшему замглавы аппарата правительства области Эдуарду Гребенщикову, который признан виновным в мошенничестве и приговорен к условному сроку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Эдуард Гребенщиков

Эдуард Гребенщиков

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Эдуард Гребенщиков

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Гребенщиков получил 3 года лишения свободы условно с запретом занимать государственные должности в течение 2 лет. Суд посчитал, что имело место не взятка, а мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

«Прокуратура не согласилась с указанным приговором суда, считая наказание чрезмерно мягким, в связи с чем он будет обжалован в апелляционном порядке с доводами об усилении назначенного наказания»,— рассказали в ведомстве.

В сообщении отмечается, что государственный обвинитель настаивал на вынесении приговора по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя) и назначении ему наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 14,9 млн руб.

Алла Чижова

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