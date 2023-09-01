Мэр Ярославля изменил порядок начисления доплаты к пенсии мэра

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление, изменяющее порядок начисления доплаты к пенсии мэра города, депутатов муниципалитета на постоянной основе и членов городской избирательной комиссии. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Ярославля Артем Молчанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Мэр Ярославля Артем Молчанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Доплата выплачивается из городского бюджета. Предыдущий порядок начисления предполагал, что сумма доплаты зависит от суммы пенсии по старости (инвалидности). Общая сумма пенсии с доплатой должна была составлять 55% от ежемесячного денежного вознаграждения указанных должностей. В случае, если пенсия по старости мэра, депутатов или членов избиркома превышала этот порог, то они не имели права на доплату.

Согласно новому порядку, доплата не будет зависеть от размера пенсии по старости и будет выплачиваться в любом случае, если бывший мэр, депутат и член избиркома заработал такое право. Она определена в виде 55% ежемесячного денежного вознаграждения каждой должности с применением коэффициента 0,5. В случае исполнения полномочий более одного срока, доплата увеличивается на 3% (также с коэффициентом 0,5) за каждый год работы. Однако в целом сумма доплаты не может превышать 80% денежного вознаграждения (с коэффициентом 0,5).

Право на доплату возникает лишь в случае, если мэр, депутат и члены комиссии работали не менее одного срока полномочий. Досрочно покинувшие свой пост главы города (например, Владимир Слепцов и Владимир Волков) доплату не получат. Действующий мэр Артем Молчанов получит право на прибавку, только если доработает в этой должности до ноября 2027 года.

Антон Голицын