В Рыбинске к 2025 году появится второй ледовый дворец

В Рыбинске Ярославской области заключен договор на строительство ледового дворца. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Рудакова, новый ледовый дворец появится рядом с дворцом спорта «Полет» и будет выполнен в такой же стилистике. Строить дворец начнет питерская компания «Мастерская Монументального Искусства» в 2024 году. Проект уже прошел госэкспертизу, сейчас проходят планировка участка и подключение коммуникацией.

«Мы заключили договор на строительство второго ледового. Он будет меньше, чем «Полет». Объем финансирования — более 400 млн руб. Это средства федеральной программы. В 2025 году наши дети и спортсмены уже смогут выйти на второй муниципальный лед»,— сказал глава Рыбинска. Он отметил, что строительство второго дворца необходимо в рамках развития в городе ледовых видов спорта.

Алла Чижова