Кандидат в депутаты Яроблдумы заявил о выпуске газеты с клеветой на него

Кандидат в депутаты и действующий депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин («Справедливая Россия») написал заявление в полицию по факту распространения агитационного материала с негативной информацией о нем. Об этом кандидат рассказал «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Хабибулин

Фото: Ярославская областная дума Сергей Хабибулин

Фото: Ярославская областная дума

Речь идет о материале «Не Хабиб, но улин», который размещен в газете, выпущенной от имени конкурента по 23 избирательному округу. В статье, которая занимает одну из четырех полос, критикуется деятельность господина Хабибулина как депутата, рассказывается о его семье, имуществе, доходах с негативной оценкой.

«С утра уже написано заявление в полицию и в избирательную комиссию. Комиссия сейчас собирается и принимает решение, приостанавливает распространение этой газеты. Вчера они приняли (уведомление об агитационном печатном материале — «Ъ-Ярославль), отметку поставили, что приняли, но не обратили внимания на текст»,— рассказал «Ъ-Ярославль» Сергей Хабибулин.

Также кандидат заявил, что намерен привлечь авторов материала к ответственности за клевету. Тираж газеты, согласно выходным данным, составляет 20 тыс. экземпляров. В выходных данных газеты указано, что ее заказчиком является кандидат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Муленков. Большая часть материалов газеты посвящена агитации за данного кандидата. Однако сам господин Муленков в беседе с корреспондентом «Ъ-Ярославль» заявил, что не оплачивал никаких газет со своего избирательного счета и ничего не знает о существовании ни данного конкретного издания, ни статьи с критикой конкурента. «Не в курсе, о чем идет речь»,— сказал Михаил Муленков.

В Центральной территориальной избирательной комиссии Переславля-Залесского «Ъ-Ярославль» рассказали, что уведомление о спорном агитационном печатном материале поступило в комиссию 30 августа вечером, но отказались говорить, кто именно из кандидатов его подал. По словам председателя комиссии Натальи Тремзиной, жалоба Сергея Хабибулина будет рассмотрена в течение пяти дней. До ее рассмотрения госпожа Тремзина отказалась комментировать суть конфликта.

Антон Голицын