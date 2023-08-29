Бывший замглавы аппарата ярославского правительства получил условный срок

Кировский районный суд вынес приговор бывшему замглавы аппарата правительства области Эдуарду Гребенщикову, который обвинялся в получении взятки. Он получил 3 годы лишения свободы условно с запретом занимать государственные должности в течение 2 лет, сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Гребенщиков

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Эдуард Гребенщиков

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее рассказывал «Ъ-Ярославль», господин Гребенщиков обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считало, что он получил 1 млн 499 тыс. руб. от директора строительной организации ООО «ЯкутИнвестСтрой», посредником в передаче взятки выступил депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев. Деньги предназначались «за способствование в заключения государственного контракта на приобретение 30 квартир для детей-сирот».

Обвинение просило назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы. Однако суд посчитал, что имело место не взятка, а мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и назначил условное наказание бывшему чиновнику.

Антон Голицын