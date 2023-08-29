Ярославль и Пермь в сентябре свяжет авиасообщение

В сентябре авиасообщение свяжет Ярославль и Пермь, сообщает «Ъ-Прикамье». Перевозки будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро», которая сейчас обслуживает маршрут Ярославль — Казань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самолет

Фото: Алексей Лобанов Самолет

Фото: Алексей Лобанов

Согласно информации на сайте аэропорта Перми, с 12 по 29 сентября перелеты будут осуществляться два раза в неделю по вторникам и пятницам. На сайте ярославского аэропорта пока информации нет.

Планируется, что на маршруте будут работать самолеты ВС Bombardier, перелет продлится около 1 час 50 минут. Субсидировать перевозки будет министерство транспорта Пермского края, субсидия выделена до конца 2023 года. Ранее Ярославская область и Пермский край договорились развивать автомобильный туристский маршрут «Медвежий тракт».

Сейчас из ярославского аэропорта Туношна можно улететь в Казань, Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Антон Голицын