В Ярославле утвердили ректора Демидовского университета

Министерство науки и высшего образования РФ выпустило приказ об утверждении в должности ректора «Ярославского государственного университета им. Демидова» Артема Иванчина. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Иванчин

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Артем Иванчин

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Согласно приказу, господин Иванчин утвержден в должности на период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2028 года.

«Артем Иванчин утвержден в должности ректора ЯрГУ им. П.Г. Демидова на пятилетний срок приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 31 августа 2023 года (№ 10-02-02/145)»,— сообщили в вузе.

В июне «Ъ-Ярославль» сообщал, что ректором Демидовского университета избран Артем Иванчин. Голосование делегатов конференции было тайным. Артем Иванчин получил 62 голоса из 72 возможных. Согласно уставу ЯрГУ, он избран новым ректором университета. На этом посту господин Иванчин сменил Александра Русакова, ранее назначенного членом Совета Федерации.

Алла Чижова