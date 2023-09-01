Ярославский суд отказал в иске об отмене регистрации кандидата в депутаты

Ярославский областной суд отказал в удовлетворении иска об отмене регистрации кандидата в депутаты облдумы восьмого созыва Руслана Полкуева. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

«Ъ-Ярославль» сообщал, что иск подал кандидат в депутаты от партии «Справедливая Россия» по одномандатному избирательному округу №17 Андрей Ершов к Волжской территориальной избирательной комиссии города Рыбинска. В иске кандидат поясняет, что кандидат от «Единой России» Руслан Полкуев, выдвинутый также по округу №17, нарушает закон.

В иске господин Ершов сообщал, что господин Полкуев с целью повлиять на граждан на предстоящих выборах организовал при помощи своей компании ремонт дорог во дворах избирательного округа.

«Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что административным истцом не представлено доказательств, подтверждающих факт нарушения кандидатом Полкуевым Р. норм избирательного законодательства, поэтому оснований для отмены регистрации указанного кандидата не имеется»,— сообщили в ярославском областному суде.

Алла Чижова