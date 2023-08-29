В Ярославле отопление могут включить раньше срока

В Ярославле в этом году отопление могут включить раньше срока. Об этом на общегородском совещании 29 августа сказал заместитель мэра Николай Степанов.

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Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Отопление

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Все будет зависеть от погоды. Нормативы мы все знаем, они достаточно жесткие, только после того как в течение 5 дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха будет ниже 8 градусов — можно включать отопление. Ну, по сложившейся практике, мы последние годы включаем раньше, потому что в течение этих 5 дней дома уже выстывают и даже если они потом уже включены, нагрев их происходит в течение 5-7 дней. То есть сразу стены не прогреются, температура теплоносителя еще достаточно низкая на начальном этапе»,— сказал Николай Степанов.

Мэр Артем Молчанов также подтвердил, что включение отопления будет зависеть от погоды, но напомнил, что досрочное включение тепла предполагает и дополнительные затраты бюджета.

«Практически всегда принимается по социальной сфере раньше. Тоже имеет очень принципиальное значение. Мы не должны ни в коем случае допустить, чтобы какие-то были процессы неотвратимые по нашим социальному учреждениям. Особенно это не должно влиять на здоровье ребят, которые пойдут в школу»,— сказал Артем Молчанов.

Антон Голицын