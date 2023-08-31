В Ярославской области ищут подрядчика для строительства бани за 160 млн рублей

В Пошехонье Ярославской области в октябре планируют начать строительство бани с мансардным этажом. Соответствующий аукцион по поиску подрядчика разместили на сайте закупок, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Банный комплекс с мансардным этажом построят в центральной части города — на улице Любимской. В здании будет несколько входов, которые оборудуют тамбурами. На первом этаже разместят сауну, хамам, комнату отдыха с купелью для охлаждения и зоной с гидромассажной ванной, санузлы, душевые, а также бар и кафе.

На втором и мансардном этажах расположат детскую комнату и зоны спортивных залов аэробики, йоги, хореографии с тренерской, раздевалками и инвентарными помещениями. В подвале здания будут гардероб, санузел, душевые и технические помещения.

Начальная цена контракта — 160,45 млн руб. Заявки принимаются до 19 сентября, а выберут подрядчика 22 сентября. Строительство планируется начать в октябре этого года. Согласно проекту контракта, срок выполнения работ начинается с даты заключения контракта по 23 декабря 2023 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в городе около 80 домов не имеют центрального водоснабжения. Жители этих домов раньше пользовались услугами городской бани, однако с 2020 года она закрыта.

Алла Чижова