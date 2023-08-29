Ярославский космонавт Алексей Овчинин отправится в космос почти на 200 дней

Уроженец Рыбинска Ярославской области космонавт Алексей Овчинин отправится на МКС через год. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил сам господин Овчинин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Фото: Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославский космонавт вместе с коллегой-астронавтом NASA Трейси Дайсон вошел в дублирующий экипаж. Полет основного экипажа на МКС состоится 15 сентября. Как сообщил Алексей Овчинин, сейчас он находится на космодроме.

«Я сейчас на Байконуре, дублирующий экипаж, полет 15 сентября. Мой полет будет через год, продолжительность порядка 197 суток»,— сообщил господин Овчинин.

Алексей Овчинин провел на орбите более 375 суток, работал в открытом космосе более шести часов. Последний его полет состоялся 14 марта 2019 года продолжительностью 202 суток.

Алексей Овчинин о современной космонавтике, о жизни в невесомости и о первой в истории современной России аварии в пилотируемой космонавтике, в интервью «Ъ-Ярославль» — «За сутки в космосе мы видим 14-15 раз день и ночь».

Алла Чижова