Приговор бывшему советнику мэра Ярославля вступил в силу

Ярославский областной суд отклонил апелляционное представление прокуратуры и защитников на приговор Кировского районного суда Ярославля бывшему советнику мэра Ярославля Сергею Бакшину, признанному виновным в получении взятки и в покушении на мошенничество. Приговор в отношении Бакшина вступил в силу. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бакшин после вынесения приговора

Фото: Алла Чижова Сергей Бакшин после вынесения приговора

Фото: Алла Чижова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2016 году Сергей Бакшин, являясь директором МУП, контролировавшего законность размещения рекламы в Люберцах Московской области, получил от руководителя коммерческой организаций ноутбук и принтер за сокрытие сведений о незаконно размещенных рекламных конструкциях. В 2021 году Бакшин, занимая должность заместителя директора АО «Центр» города Ярославля, договорился с предпринимателем о получении взятки в размере 1,7 млн руб. за приоритетное право на заключение договоров в сфере торговли. Денежные средства передавались частями. Всего осужденный успел получить 700 тыс. руб.

20 июня суд приговорил Сергея Бакшина к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, к штрафу в 5 млн 250 тыс. руб. и к лишению права занимать руководящие должности в органах государственной и муниципальной власти на 7 лет.

Сторона защиты и прокуратура не согласились с приговором и подали апелляцию. Сегодня Ярославский облсуд вновь рассмотрел дело и оставил приговор без изменений.

«Изучив материалы уголовного дела по доводам апелляционных жалоб и представления, судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда пришла к выводу, что судом первой инстанции не допущено нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или изменение приговора. Приговор вступил в законную силу»,— сообщили в облсуде.

Сергей Бакшин был советником мэра Ярославля Владимира Волкова по вопросам торговли, рекламы и туризма, по поручению градоначальника он занимался стратегией развития Ярославля.

Алла Чижова