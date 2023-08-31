Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Приговор бывшему советнику мэра Ярославля вступил в силу

Ярославский областной суд отклонил апелляционное представление прокуратуры и защитников на приговор Кировского районного суда Ярославля бывшему советнику мэра Ярославля Сергею Бакшину, признанному виновным в получении взятки и в покушении на мошенничество. Приговор в отношении Бакшина вступил в силу. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Сергей Бакшин после вынесения приговора

Сергей Бакшин после вынесения приговора

Фото: Алла Чижова

Сергей Бакшин после вынесения приговора

Фото: Алла Чижова

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2016 году Сергей Бакшин, являясь директором МУП, контролировавшего законность размещения рекламы в Люберцах Московской области, получил от руководителя коммерческой организаций ноутбук и принтер за сокрытие сведений о незаконно размещенных рекламных конструкциях. В 2021 году Бакшин, занимая должность заместителя директора АО «Центр» города Ярославля, договорился с предпринимателем о получении взятки в размере 1,7 млн руб. за приоритетное право на заключение договоров в сфере торговли. Денежные средства передавались частями. Всего осужденный успел получить 700 тыс. руб.

20 июня суд приговорил Сергея Бакшина к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, к штрафу в 5 млн 250 тыс. руб. и к лишению права занимать руководящие должности в органах государственной и муниципальной власти на 7 лет.

Сторона защиты и прокуратура не согласились с приговором и подали апелляцию. Сегодня Ярославский облсуд вновь рассмотрел дело и оставил приговор без изменений.

«Изучив материалы уголовного дела по доводам апелляционных жалоб и представления, судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда пришла к выводу, что судом первой инстанции не допущено нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или изменение приговора. Приговор вступил в законную силу»,— сообщили в облсуде.

Сергей Бакшин был советником мэра Ярославля Владимира Волкова по вопросам торговли, рекламы и туризма, по поручению градоначальника он занимался стратегией развития Ярославля.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...