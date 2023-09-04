Продавцы техники гнут вилку

За одни и те же нарушения, связанные с использованием системы прослеживаемости товаров, можно будет получить штрафы, отличающиеся в сотню раз, отмечает отраслевая ассоциация в отзыве на проект поправок к законодательству Минфина. Под требования попадают, в частности, импорт и оборот холодильников, телевизоров и стиральных машин. Участники рынка отмечают, что многие элементы работы системы до сих пор не отлажены, поэтому штрафы нужно «отложить или существенно снизить». В Минфине же отмечают, что уже пошли навстречу бизнесу — исходно предлагалось сделать штрафы оборотными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отзывами на разработанный Минфином проект установления штрафов за нарушения правил оборота прослеживаемых товаров. Соответствующие поправки к КоАП (опубликованы для общественного обсуждения 17 июля) предусматривают, в частности, штраф за непредставление отчета об операциях с прослеживаемыми товарами (к ним относятся, в частности, мониторы, телевизоры, стиральные машины и бытовые холодильники) в размере 1–30 тыс. руб. для ИП и 1–100 тыс. руб. для организаций.

Система прослеживаемости товаров действует с июля 2021 года. Партиям, которые попадают под регулирование, присваивается идентификатор. В ходе оборота товара в России он включается в счета-фактуры и документы об отгрузке. Участники рынка должны уведомлять ФНС (оператора системы) о ввозе, перемещении и остатках таких товаров.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет «М.Видео-Эльдорадо», Huawei, LG, Samsung и др.) предложила зафиксировать штраф за нарушение на нижнем уровне — 1 тыс. руб., следует из ее отзыва. Существенный разброс штрафов за одно и то же нарушение приведет к тому, что участники рынка не смогут прогнозировать размер санкций, «подобные пороги с учетом количества документов, которые выставляются ежедневно, могут нанести серьезный ущерб», пояснили в РАТЭК.

По той же причине в РАТЭК предлагают снизить и штрафы за нарушение отправки счетов-фактур с реквизитами прослеживаемости: сейчас Минфин хочет установить его в диапазоне от 200 руб. до 30 тыс. руб. для ИП и 100 тыс. руб. для юрлиц. Разногласия между ассоциацией и министерством есть и по поводу вступления поправок в силу. В Минфине предлагают ввести штрафы с января 2024 года, в РАТЭК считают необходимым отложить их до января 2025 года.

Рассмотреть вопрос об «исключении либо существенном сокращении штрафов» предлагает и комитет РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО. Там поясняют, что кладовщики, механики и прочие сотрудники, занимающиеся списанием товара, могут не предоставить необходимые данные в бухгалтерию — «это повлечет необходимость проводить ежеквартальную инвентаризацию и потребует доработки бизнес-процессов». Критический отзыв на проект также оставил Ozon, где подчеркивают, что многие ошибки при передаче сведений возникают по вине контрагентов: «Пока не будут даны разъяснения о распределении ответственности между ними, стоит воздержаться от административной ответственности».

Однако Минфин отклонил все поступившие замечания, следует из данных портала regulation.gov.ru. В министерстве пояснили, что исходно вообще собирались сделать штрафы оборотными, рассчитывая их на базе стоимости маркируемых товаров. Санкции, предлагаемые сейчас, считают в Минфине, соразмерны правонарушениям и обсуждались с бизнесом, а срок их вступления в силу уже переносился с 1 января «в целях поддержки». На запрос “Ъ” в министерстве не ответили.

Новые штрафы «не способствуют борьбе с бесконтрольным серым импортом, поэтому необходимо разработать механизм для регулирования этого сегмента экономики», сообщили “Ъ” в МТС, уточняя, впрочем, что «готовы исполнять все требования закона». В «F+tech | Марвел» сказали “Ъ”, что ожидают от правительства «смягчения требований в части регулирования сопроводительного комплекта документов, необходимых, чтобы товар попал на полку». Там добавили, что в целом поддерживают введение системы прослеживаемости, равно как и инициативы по маркировке и сертификации товаров, «но необходимо законодательное упрощение и урегулирование процедур получения сертификатов и иных разрешительных документов».

Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев