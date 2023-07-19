Прослеживаемость усилят штрафами

Минфин вернулся к работе над отложенным проектом введения ответственности за нарушения при представлении в налоговые органы документов и данных об операциях с импортными товарами, подлежащими прослеживаемости — в частности, холодильниками, стиральными машинами и детскими колясками. Ввести ее планируется с 1 января 2024 года — речь идет о штрафах до 100 тыс. руб., но с возможностью избежать наказания при исправлении документов. В бизнес-сообществе полагают, что такие нарушения не должны сразу же караться крупными штрафами, и предлагают дифференцировать их.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минфин предлагает штрафовать участников оборота импортной техники, препятствующих ее прослеживаемости

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Минфин предлагает штрафовать участников оборота импортной техники, препятствующих ее прослеживаемости

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минфин вернулся к идее введения ответственности за нарушения при представлении документов об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости — ведомство опубликовало проект изменений в КоАП. Напомним, национальная система прослеживаемости действует с 1 июля 2021 года и предполагает сбор сведений об отдельных группах импортных товаров (в частности, холодильников, стиральных машин, детских колясок и автокресел, бульдозеров и экскаваторов) для мониторинга операций с ними — сделано это было для борьбы с контрафактом и контрабандой.

Для обеспечения такого мониторинга бизнес должен перейти на электронный документооборот, а также представлять в налоговые органы отчеты и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости — они позволяют идентифицировать партии товаров и отследить их «историю». Изначально планировалось, что ответственность за невыполнение этих требований появится с 1 июля 2022 года (по окончании переходного периода), но в прошлом году ФНС и Минфин предложили отложить ее введение до 1 января 2024 года. Такое решение объяснялось как мера поддержки бизнеса и повышения устойчивости экономики — и, вероятно, было связано с перестройкой логистических и товарных цепочек. Правительство с этим согласилось и перенесло документ в план законопроектной деятельности на 2023 год.

По проекту штрафы за непредставление отчетов об операциях с «прослеживаемыми» товарами, неотражение или искажение реквизитов в счетах-фактурах и универсальных передаточных документах для ИП составят от 1 тыс. до 30 тыс. руб., а для юрлиц — до 100 тыс. руб. Аналогичные штрафы грозят и за нарушение порядка выставления счетов-фактур, содержащих реквизиты прослеживаемости, в электронной форме. Ответственности за представление некорректных данных можно будет избежать при их исправлении до истребования налоговиками документов при камеральной проверке. Также проектом предусматривается введение с 1 июля 2024 года ответственности для операторов электронного документооборота — за непредставление или несвоевременное представление в налоговую поступивших им счетов-фактур и универсальных передаточных документов: на первый раз в виде штрафа в 50 тыс. руб., а затем уже в диапазоне 100–150 тыс. руб.

Как объясняет Минфин, отсутствие ответственности за такие нарушения не позволяет собирать достоверные данные о цепочках движения товаров. По данным Минфина, система охватывает порядка 357 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, однако на конец 2022 года отражали в представленных в налоговые органы документах реквизиты прослеживаемости только 280 тыс. участников рынка, а в документах с необходимыми реквизитами выявлено 226 тыс. расхождений.

Как отмечает ответственный секретарь экспертного центра «Деловой России» по контрольно-надзорной деятельности Денис Домашнев, прослеживаемость товаров является своеобразным аналогом режима постоянного контроля, что позволяет свести к минимуму выездные проверки, но ее внедрение было «сопряжено с определенными трудностями, техническими нюансами и потребовало затрат от бизнеса». По его мнению, ошибки при передаче данных и несвоевременная передача сведений в систему прослеживаемости не должны сразу караться большими штрафами и стоит ввести градацию в зависимости от кратности нарушений.

Евгения Крючкова