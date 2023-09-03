BMW представила концепт новой электрической линейки Vision Neue Klasse

BMW представила в субботу, в преддверии мюнхенского автосалона IAA Mobility 2023, электромобиль Vision Neue Klasse, сообщает CNBC. Новинка является серийным вариантом концепт-кара BMW i Vision Dee, представленного в январе 2023 года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе. При этом продемонстрированная версия Vision Neue Klasse все еще является прототипом, демонстрирующим, как в будущем в целом будут выглядеть новые модели компании. Не все из представленных в субботу деталей и характеристик окажутся в серийном варианте модели.

Как отметил генеральный директор BMW Оливер Ципсе, данная линейка электромобилей будет собираться на совершенно новой платформе и будет оснащаться аккумуляторными батареями BMW шестого поколения, которые, по словам компании, улучшат как скорость зарядки, так и запас хода — вплоть до 30%. В результате этих мер, как заявляют в BMW, общая эффективность автомобиля повысится на 25%.

Серийное производство первой модели на новой архитектуре должно начаться в 2025 году на новом заводе BMW в венгерском Дебрецене, а в 2026 году Neue Klasse встанет на конвейер в немецком Мюнхене и будет собираться на совместном предприятии BMW Brilliance в китайском Шэньяне.

Кирилл Сарханянц