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Коммерсантъ FM
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BMW представила концептуальный седан i Vision Dee

Компания BMW представила концептуальный седан i Vision Dee, который стал предвестником грядущего серийного электромобиля нового семейства Neue Klasse.

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BMW i Vision Dee

BMW i Vision Dee

Фото: BMW

BMW i Vision Dee

BMW i Vision Dee

Фото: BMW

BMW i Vision Dee

BMW i Vision Dee

Фото: BMW

BMW i Vision Dee

BMW i Vision Dee

Фото: BMW

BMW i Vision Dee

BMW i Vision Dee

Фото: BMW

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BMW i Vision Dee

Фото: BMW

BMW i Vision Dee

Фото: BMW

BMW i Vision Dee

Фото: BMW

BMW i Vision Dee

Фото: BMW

BMW i Vision Dee

Фото: BMW

Дизайн концепт-кара выполнен в нарочито футуристичном стиле, в котором сохранены переосмысленные фирменные черты моделей BMW — цифровые «ноздри» решетки радиатора, сдвоенные ходовые огни и изгиб Хофмайстера на задней стойке.

Особенностью электромобиля, технические характеристики которого не раскрываются, стала бортовая электроника. Имя Dee означает «Цифровой эмоциональный опыт» (Digital Emotional Experience), который олицетворяет встроенного в модель голосового ассистента. Самообучающийся ассистент может распознавать голосовые команды и «общаться» с владельцем с помощью звуков, работы светотехники и виртуального аватара на боковых стеклах модели.

Технически все стекла электромобиля представляют собой экраны, для которых предусмотрены различные режимы работы, включая полностью виртуальную реальность на дисплеях во время движения. Для управления i Vision Dee предусмотрены руль с сенсорной панелью на спицах и сенсорные элементы на передней панели.

Кузов получил отделку пленкой ePaper с технологией электронных чернил E Ink. Концепт-кар имеет 240 отдельных панелей, цвет которых можно регулировать индивидуально — каждый сегмент может отображать 32 разных цвета.

Серийных перспектив BMW i Vision Dee не имеет. В 2023 году состоится премьера еще одного концепт-кара BMW, который ляжет в основу серийной модели Neue Klasse.

Максим Вершинин

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