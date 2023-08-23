Петербургский суд заочно арестовал четырех фигурантов по делу о финансовой пирамиде на 16 млрд рублей

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заочно заключил под стражу четырех фигурантов по делу о создании и участии в финансовой пирамиде «под брендом» Best Way. Мера избрана на 2 месяца с момента экстрадиции обвиняемых на территорию России либо с момента их задержания на территории страны. Все лица находятся в международном розыске, сообщили в 23 августа в объединённой пресс-службе судов.

По версии следствия, Оксана Субботина, Владислав Рябуха, Александр Ильяшенко и Геннадий Москаев, принимали участие в деятельности ЖК «Бест Вей», которое было организовано ранее арестованным Дмитрием Мазановым. Компания работала по принципу финансовой пирамиды, предлагая людям получать пассивный доход в размере 25-30% годовых от инвестирования в деятельность иностранных компаний.

Следователи полагают, что фигуранты заключили договоры на сумму 232 млн рублей, которыми после распорядились по своему усмотрению.

Также с 2016 по 2022 члены преступного сообщества под предлогом объединения людей в жилищную кооперацию заключили договоры с более чем 18 тыс. пайщиков на общую сумму 15,7 млрд рублей. Из этой суммы, по фиктивным основаниям, на счета подконтрольных юрлиц и ИП ими было переведено 2 млрд руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Приморский районный суд Петербурга заключил под стражу Дмитрия Мазанова по делу о финансовой пирамиде Best Way.

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