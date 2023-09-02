СБУ заподозрила Коломойского в мошенничестве и отмывании денег

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила бизнесмену Игорю Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации денег, приобретенных преступным путем (ст. 190, 209 УК Украины). Об этом сообщили пресс-службы СБУ и офиса генерального прокурора Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Коломойский

Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ Игорь Коломойский

Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ

По данным следствия, с 2013 по 2020 года Игорь Коломойский мошенническим путем завладел более 570 млн гривен. После он вывел их за пределы Украины через подконтрольные ему банки.

Господину Коломойскому также вручили ходатайство об избрании меры пресечения. Какой именно — в СБУ и гепрокуратуре не уточнили. Досудебное следствие по делу продолжается.

По информации «Страны.ua», подозрение вручили в особняке Игоря Коломойского в Никольском в Днепропетровской области.

В феврале в доме Игоря Коломойского прошел обыск по делу о махинациях в подконтрольных ему компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Господина Коломойского обвиняют в растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен (почти $1 млрд) и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

Олеся Павленко