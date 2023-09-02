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Коммерсантъ FM
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Путь в Гоа стал прямее

Во сколько обойдется перелет из Москвы на индийский курорт

Популярный у россиян Гоа станет доступнее. «Аэрофлот» запускает в конце сентября прямые рейсы из Москвы и Екатеринбурга. Стоимость билета на самолет из столицы начинается от 76 тыс. руб. с багажом в обе стороны. После объявления интерес к этому направлению вырос в полтора раза, сообщили агентству «РИА Новости» в сервисе бронирования путешествий Aviasales.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сейчас прямого авиасообщения между Россией и Гоа нет, поэтому появление такого маршрута приведет к росту спроса и снижению стоимости путевок, говорит гендиректор туроператора Ambotis Holidays Россия Виталий Стаматов:

«По времени выиграем пять-шесть часов полета. По стоимости тоже — цена достаточно приемлемая. В данный момент продажи только открылись. Это направление пользуется у россиян спросом. Сейчас пакетные туры рассчитаны на одного человека — около 80-90 тыс. руб. на неделю. Обычно включены завтраки, ужины, но есть и отели, которые работают по системе "все включено".

Будут ли востребованы путешествия по системе «все включено» без спиртного

Будут ли востребованы путешествия по системе «все включено» без спиртного

"Аэрофлот" объявил о том, что стартует уже с 5 октября из Екатеринбурга, и с 30 сентября он будет летать из Москвы по вторникам, пятницам и субботам. На эти даты приходится начало основного сезона. Брони на Новый год заказывают еще с лета. Цена на новогодние праздники будет расти в геометрической прогрессии, поэтому чем раньше человек забронировал себе новогодний отдых, тем он выгоднее».

Представители туроператоров сравнивают Гоа со Шри-Ланкой. Впрочем, у россиянки Наталии совсем другие ассоциации. Она несколько раз была на Гоа и убеждена, что остров подходит как для отпуска на несколько недель, так и для переезда на зиму:

«Гоа очень отдаленно можно сравнить с нашими курортами. Сервис крайне своеобразен и самобытен. На юге вас ждет более спокойный и расслабленный отдых. Там больше традиционных и цивилизованных отелей, к которым мы привыкли.

Северный Гоа расхлябанный какой-то, отдых может быть менее цивилизованным. Есть как супердорогие отели, где проживание может стоить 400 тыс. руб. в неделю, например, и есть более бюджетные варианты — в основном это частный сектор. Комнату можно снять за 10 тыс. руб. в месяц.

Что касается инфраструктуры, то там есть кафе и магазины, причем самого разного уровня. Даже в каких-то придорожных невзрачных забегаловках может быть очень-очень вкусно. Ни разу не было проблем с какими-то инфекциями.

Как могут изменится сроки пребывания россиян в Таиланде

Как могут изменится сроки пребывания россиян в Таиланде

Гоа подходит для долговременного проживания, особенно в сезон, который длится где-то с ноября по апрель. Есть и русскоязычные детские сады, и школы. Множество разных вечеринок, клубов по интересам, йога, танцы, кинопросмотры, множество концертов.

Это вечное теплое лето. Днем где-то +30-32, легкий ветерок, вечером прохладнее. В этом январе был сильный ветер,и +17 вечером, и это уже очень холодно, я в куртке ходила по пляжу.

В некоторых местах дороги плохие, нет освещения. Множество туристов, которые приезжают и арендуют, например, мопеды, не умея водить, управляют транспортным средством в нетрезвом состоянии, что создает проблемы на дорогах. В некоторых районах перекладывают дороги, делают уже обустроенные набережные и тротуары. Там практически нет тротуаров, их очень мало».

Популярность путевок на Гоа будет зависеть от курса валют. Как отмечают в Ассоциации туроператоров России, опыт других направлений показывает, что у многих туристов сохраняется определенный бюджет на поездку в рублях, который существенно не растет.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Алексей Нарышкин

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