Из туров выводят алкоголь

Турция предложила россиянам безалкогольное «все включено». Такие пакеты дешевле привычных и уже доступны у российских агентов, говорят в Ассоциации туроператоров России. Актуальность all Inclusive без спиртного объясняют высокими ценами на алкоголь в самой Турции. Но будет ли востребована такая опция? Выяснял Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пакеты «все включено» без алкоголя существовали и прежде, но многие туристы узнали об этом только сейчас. Действительно, кто бы мог подумать, чтобы отпуск, Турция и без спиртного. Хотя, например, у туристов с Ближнего Востока это неплохо получается — для них как раз такие туры и делают. Ну и, в конце концов, без малого треть россиян утверждают, что никогда не притрагивались к спиртному, и зачем им тогда переплачивать?

Сэкономить смогут и те, кто предпочитает слабый алкоголь, говорит вице-президент по вопросам выездного туризма АТОР Артур Мурадян: «Есть огромное количество пакетов, связанных с all inclusive: такие, куда включен слабый алкоголь; крепкие спиртные напитки местного производства; импортные алкогольные напитки. Дальше это концепция отслеживания либо связанная с браслетами, либо с номером комнаты».

Главное, говорят в АТОР, что из системы «все включено» алкоголь не пропадет. Такие опасения появились после интервью главы туроператора Bentour, который возит европейских путешественников, немецкому телеканалу. Дело в том, что в Германии переживают из-за подорожания путевок в Турцию. И глава компании как раз и заявил, что можно было бы снизить стоимость за счет исключения спиртного из all inclusive.

А теперь выяснилось, что и для туристов из России действует такое предложение. По крайней мере, у двух операторов. Но условия все равно диктует отель, и мало какой согласится отказаться от алкоголя, считает гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

«Естественно, люди поедут в отель с алкоголем — это сильная козырная карта. Не секрет, что многие российские, европейские туристы приезжают в Турцию потому, что там предлагают спиртное в all inclusive.

Голландцы могут запросто отдыхать и во Франции, а летят в Турцию, потому что во Франции почти нет отелей, где алкоголь входит в стоимость, а каждый бокал пива на пляже там стоит минимум €4-5».

Хотя безалкогольные отели в Турции есть и при этом не то чтобы второстепенные — от 300 тыс. руб. за неделю, включая перелет. Но гостиницы эти халяльные, там и пляжи раздельные. А те, кто говорят о желании снизить цены для туристов, скорее всего, лукавят. Турецкие отельеры умеют экономить — просто делают это иными способами, продолжает Алексан Мкртчян:

«Взять недорогое вино, недорогое пиво, недорогую турецкую водку, недорогой турецкий коньяк — вот рецепт. Не надо французского коньяка, шотландского виски, итальянского вина. И вот у вас уже будет "все включено" — только с недорогим алкоголем. И стоимость не будет сильно отличаться от отеля, где, например, спиртного нет».

Российские туроператоры называют безалкогольный all inclusive нишевой опцией и не ожидают большого спроса. И нетрудно догадаться почему: в кризисные времена россияне готовы экономить и отказываться от чего угодно, в том числе от той же Турции, но не от алкоголя, потребление которого стабильно растет.

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