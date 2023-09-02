Администрация Волгограда прокомментировала уход учителя из класса с детьми из СНГ

В администрации Волгограда заявили, что в класс с детьми, плохо знающими русский язык, в одной из местных школ пришел новый педагог. Чиновники назвали не соответствующей действительности информацию, что у класса нет учителя, а также сообщили о планах обратиться в прокуратуру. Накануне местное издание V1.RU сообщило, что учительница Ирина Плотникова ушла из класса, в котором учатся плохо говорящие по-русски дети.

«Информация об отсутствии учителя в одном из начальных классов в МОУ СОШ №33 не соответствует действительности. Педагогический состав в школе сформирован в достаточном количестве для обеспечения образовательного процесса для всех классов»,— сообщили ТАСС в администрации города.

Чиновники добавили, что готовят обращение в прокуратуру «по факту появления и распространения недостоверной информации».

Председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина подтвердила ТАСС, что педагог ушла из класса. По ее словам, она сейчас продолжает работать в другом классе, «так как была высокая нагрузка». «В этот класс пришел опытный педагог первой категории, родителям об этом сказали заранее»,— сказала она.

Госпожа Савина добавила, что в текущем году для класса подготовили отдельную школьную программу. По ее словам, родители детей не обращались в местные органы власти из-за ухода прежнего учителя.

Накануне волгоградский портал V1.RU сообщил, что из класса, состоящего из детей из стран СНГ, плохо знающих русский язык, в школе МОУ СШ №33 в поселке Аэропорт ушла учительница. В прошлом году администрация школы решила объединить в один класс детей с плохим уровнем русского языка, чтобы они выучили язык и наверстали школьную программу. Родители выступали против. По их мнению, это навредило бы социализации детей и их интеграции в российское общество.

Олеся Павленко