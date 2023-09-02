СМИ: в Волгограде классный руководитель ушла из класса с детьми из стран СНГ

В одной из школ Волгограда классный руководитель Ирина Плотникова ушла из класса, который состоял из детей из стран СНГ, плохо знающих русский язык. В прошлом году администрация школы МОУ СШ № 33 решила объединить детей с низким уровнем языка в «1 Ж», чтобы они наверстали отставание от общей школьной программы. Об этом сообщил местный портал V1.RU.

Как пишет издание, классный руководитель оказалась единственным русскоговорящим человеком в классе. Ирина Плотникова должна была помочь детям выучить язык. По словам одного из сотрудников школы, учительница в итоге ушла из класса.

На сайте школы сейчас госпожа Плотникова значится как учитель информатики, хотя раньше она была учителем начальных классов. Журналисты не смогли связаться с ней, чтобы получить комментарий.

В школе отказались комментировать журналистам V1.RU ситуацию и перенаправили в департамент образования. В администрации Волгограда не ответили на запрос о комментарии.

В прошлом году администрация школы МОУ СОШ № 33 в поселке Аэропорт решила объединить в один класс учеников с плохим знанием русского языка. Родители детей были против этого решения. По их мнению, это навредило бы социализации детей и их интеграции в российское общество. Педагоги в свою очередь назвали это необходимой мерой, благодаря которой дети смогут быстрее выучить базу и лучше влиться в другие классы.

Олеся Павленко