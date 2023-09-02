Третий депутат горсовета Новосибирска покинул Россию

Депутат городского совета Новосибирска Наталья Пинус сообщила, что покинула Россию и переехала в Черногорию. Она стала уже третьим эмигрировавшим из страны за последний год новосибирским муниципальным депутатом: ранее об отъезде сообщили Сергей Бойко (включен в список иностранных агентов) и Хельга Пирогова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Этот сентябрь мы с младшими детьми встретили в Будве. Пока депутатские полномочия не слагаю. Помощники работают на округе. Я с ними на связи»,— сообщила госпожа Пинус в своем Telegram-канале. Причины своего отъезда из России она не раскрыла.

Руководство новосибирского горсовета ситуацию пока не прокомментировало.

Наталья Пинус избралась в горсовет Новосибирска в 2015 году, а потом повторно получила депутатский мандат по итогам выборов 2020 года. Оба раза она баллотировалась в качестве самовыдвиженца, во время депутатской работы она также не вступала ни в одну из фракций горсовета.

Ранее два других покинувших Россию новосибирских муниципальных депутата Сергей Бойко и Хельга Пирогова были лишены мандатов из-за непредоставления информации о своих доходах за 2022 год. Сергей Бойко покинул Россию осенью 2021 года, заявив, что опасается ареста по уголовному делу о создании экстремистского сообщества. А в конце марта 2023 года Минюст объявил его иноагентом. Хельга Пирогова уехала за границу в июле 2022 года, после того, как против нее было возбуждено уголовное дело о распространении фейков о вооруженных силах РФ.

Александр Кислов