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Коммерсантъ FM
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На Украине прошел обыск у бизнесмена Коломойского

Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели обыски в доме у украинского олигарха Игоря Коломойского. Как сообщает «Страна.ua», это связано с делом о махинациях в подконтрольных ему компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Господина Коломойского обвиняют в растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен (почти $1 млрд) и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

18 сентября прошлого года у предпринимателя провело обыск Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Он касался дела о завладении имуществом и средствами «Укрнафта». В июле офис президента Украины сообщил, что господин Коломойский лишен украинского гражданства. В 2014–2015 годах он был губернатором Днепропетровской области Украины. В 2021 году олигарх попал под санкции США, так как его обвинили в коррупции на посту губернатора.

В 2021 году украинский Forbes оценивал состояние господина Коломойского в $1,8 млрд, он занимал четвертую строчку в списке богатейших людей Украины. Позже его состояние уменьшилось — после перехода в собственность государства «Укрнефти» и «Укртатнафты».

К Игорю Коломойскому есть претензии и у российских правоохранительных органов. 3 ноября суд Казани заочно арестовал Игоря Коломойского по делу о присвоении свыше 800 тыс. тонн нефти на $400 млн, принадлежащей «Татнефти» (ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Согласно обвинению, хищение Игорь Коломойский и другой олигарх Геннадий Боголюбов осуществили с декабря 2006 года по октябрь 2007 года с участием предпринимателя Александра Ярославского и председателя правления «Укртатнафты» Павла Овчаренко. Дело о хищении топлива у «Татнефти» возбудило МВД по Татарстану летом 2021 года. Тогда назывался ущерб в сумме $4 млрд.

Подробности — в материале «Ъ» «Бывших партнеров ждут дела».

Дарья Эрозбек

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