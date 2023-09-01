Минюст признал иноагентом экс-депутата петербургского ЗакСа Максима Резника

Министерство юстиции внесло в список иностранных агентов бывшего депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Максима Резника.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Также список иноагентов пополнил главный редактор «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрий Муратова, экономист Константин Сонин, комик Руслан Белый и другие.
Всего 1 сентября в реестр внесено девять граждан РФ и одна организация — антивоенное этническое движение «Новая Тыва».
Ранее «Ъ-СПб» писал, что иностранными агентами признали главу псковского «Яблока» Льва Шлосберга и журналистку Светлану Прокопьеву.
Читайте нас в Telegram и ВКонтакте