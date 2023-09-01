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Минюст признал иноагентом экс-депутата петербургского ЗакСа Максима Резника

Министерство юстиции внесло в список иностранных агентов бывшего депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Максима Резника.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Также список иноагентов пополнил главный редактор «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрий Муратова, экономист Константин Сонин, комик Руслан Белый и другие.

Всего 1 сентября в реестр внесено девять граждан РФ и одна организация — антивоенное этническое движение «Новая Тыва».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что иностранными агентами признали главу псковского «Яблока» Льва Шлосберга и журналистку Светлану Прокопьеву.

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