Главу псковского «Яблока» Льва Шлосберга и журналистку Светлану Прокопьеву признали иностранными агентами

Минюст признал иностранными агентами главу псковского отделения партии «Яблоко», правозащитника и журналиста Льва Шлосберга, а также псковскую журналистку Светлану Прокопьеву. По версии ведомства, они выступали против боевых действий на территории Украины.
Минюст также утверждает, что господин Шлосберг распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а госпожа Прокопьева якобы получала поддержку от иностранных источников и принимала участие в распространении материалов иноагентов.
О своем статусе иноагента Лев Шлосберг узнал от корреспондентов «Ъ-СПб». «Я не собираюсь уезжать из моей страны. Иностранными агентами являются люди, которые принимают решение об иностранных агентах. Рано или поздно в стране все встанет на свои места. У меня нет никакой информации об основаниях Минюста. Наверное, какое-то объяснение их позиции есть»,— рассказал политик. «Моя политическая позиция известна. Она остается без изменений. Я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем привести в порядок нашу страну. Сейчас у меня на руках нет решения Минюста, я его не получал. И решение о моих дальнейших действиях будет приниматься после получения документов из ведомства»,— добавил господин Шлосберг.
«Это был вопрос времени. У меня среди друзей иноагентов больше, чем неиноагентов. По идее, конечно, надо оспаривать, но я потом решу – спишусь с юристами, обсужу. У меня вопрос только, чего так долго тянули. Думала, может, забыли про меня: повесили уголовку и хватит, но нет»,— говорит госпожа Прокопьева. Она сейчас живет не в России, работает на признанное иноагентом издание «Север.Реалии».
Также Минюст признал иностранными агентами экономиста Сергея Алексашенко, режиссера Виталия Манского, журналистку Юлию Парамонову, информационный портал «Весьма», а также информационный портал «Весьма».
Напомним, что в июле 2020 года Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма. Она написала колонку о мотивах поступка анархиста Михаила Жлобицкого, который в 2017 году совершил самоподрыв в управлении ФСБ в Архангельске. Суд приговорил ее к штрафу.