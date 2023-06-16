Главу псковского «Яблока» Льва Шлосберга и журналистку Светлану Прокопьеву признали иностранными агентами

Минюст признал иностранными агентами главу псковского отделения партии «Яблоко», правозащитника и журналиста Льва Шлосберга, а также псковскую журналистку Светлану Прокопьеву. По версии ведомства, они выступали против боевых действий на территории Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Член Федерального политического комитета партии "Яблоко" Лев Шлосберг во время выступления с лекцией "Легальная политика в России после 24 февраля 2022 года: риски и возможности партии "Яблоко" в Центральном офисе партии. Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Журналистка Светлана Прокопьева (справа), обвиняемая в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за текста о теракте в архангельском УФСБ, во время заседания второго западного окружного военного суда. Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Член Федерального политического комитета партии "Яблоко" Лев Шлосберг во время выступления с лекцией "Легальная политика в России после 24 февраля 2022 года: риски и возможности партии "Яблоко" в Центральном офисе партии. Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Журналистка Светлана Прокопьева (справа), обвиняемая в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) из-за текста о теракте в архангельском УФСБ, во время заседания второго западного окружного военного суда. Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото

Минюст также утверждает, что господин Шлосберг распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а госпожа Прокопьева якобы получала поддержку от иностранных источников и принимала участие в распространении материалов иноагентов.

О своем статусе иноагента Лев Шлосберг узнал от корреспондентов «Ъ-СПб». «Я не собираюсь уезжать из моей страны. Иностранными агентами являются люди, которые принимают решение об иностранных агентах. Рано или поздно в стране все встанет на свои места. У меня нет никакой информации об основаниях Минюста. Наверное, какое-то объяснение их позиции есть»,— рассказал политик. «Моя политическая позиция известна. Она остается без изменений. Я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем привести в порядок нашу страну. Сейчас у меня на руках нет решения Минюста, я его не получал. И решение о моих дальнейших действиях будет приниматься после получения документов из ведомства»,— добавил господин Шлосберг.

«Это был вопрос времени. У меня среди друзей иноагентов больше, чем неиноагентов. По идее, конечно, надо оспаривать, но я потом решу – спишусь с юристами, обсужу. У меня вопрос только, чего так долго тянули. Думала, может, забыли про меня: повесили уголовку и хватит, но нет»,— говорит госпожа Прокопьева. Она сейчас живет не в России, работает на признанное иноагентом издание «Север.Реалии».

Также Минюст признал иностранными агентами экономиста Сергея Алексашенко, режиссера Виталия Манского, журналистку Юлию Парамонову, информационный портал «Весьма», а также информационный портал «Весьма».

Напомним, что в июле 2020 года Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма. Она написала колонку о мотивах поступка анархиста Михаила Жлобицкого, который в 2017 году совершил самоподрыв в управлении ФСБ в Архангельске. Суд приговорил ее к штрафу.

Екатерина Рязанова, Полина Пучкова

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