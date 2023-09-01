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СКА возглавил рейтинг КХЛ по сумме зарплат хоккеистов

Петербургский СКА перед стартом нового сезона возглавил рейтинг клубов КХЛ по объёму зарплатных ведомостей. Фонд зарплат «армейцев» составил 896 млн рублей и едва вписался в принятый в лиге потолок — 900 млн руб., подсчитал «Спорт-Экспресс».

По информации издания, ряд игроков СКА перезаключат контракты с клубом с понижением зарплаты на текущий сезон. Компенсировать разницу клуб будет либо бонусами, либо повышением зарплат в последующие годы.

Увидеть игру обновленного СКА в новом сезоне можно 2 сентября в Москве, где «армейцы» сыграют против «Динамо». Первая домашняя встреча состоится 12 сентября против «Спартака».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СКА победил «Северсталь» и выиграл турнир им. Пучкова.

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