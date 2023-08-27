СКА победил «Северсталь» и выиграл турнир им. Пучкова

Петербургский ХК СКА одержал победу над череповецкой «Северсталью» в заключительном матче предсезонного хоккейного турнира имени Н.Г. Пучкова и стал его победителем. Встреча, состоявшаяся на Ледовой арене накануне, 26 августа, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК СКА Фото: Пресс-служба ХК СКА

Заброшенными шайбами в составе армейцев Петербурга отметились Сергей Толчинский, Александр Никишин, Василий Глотов и Михаил Воробьев. У гостей отличились Александр Жабреев и Никита Рожков.

В итоге СКА выиграл домашний турнир им. Пучкова, одержав победу во всех четырех матчах. В предсезонных соревнованиях также приняли участие екатеринбургский «Автомобилист» и ХК «Сочи».

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