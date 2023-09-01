Генпрокуратура объявила нежелательной организацией фонд «Свободная Бурятия»

Генеральная прокуратура России признала деятельность зарегистрированного в США фонда «Свободная Бурятия» (включен в список иностранных агентов) нежелательной на территории страны. Поводом для этого названа организация фондом «антироссийских акций».

«По результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной деятельности созданной в форме общественного движения иностранной неправительственной организации Free Buryаtia Foundation (Фонд "Свободная Бурятия"), США»,— отметили в надзорном ведомстве.

В сообщении Генпрокуратуры фонд назван «псевдоправозащитной группой», руководители которой постоянно проживают в США, Чехии, Польше и Великобритании. «Под видом "просветительской" деятельности они предпринимают попытки создания информационных угроз, организации массовых протестных акций на территории Бурятии, расширения круга лиц, поддерживающих возможные сепаратистские настроения среди жителей республики»,— добавили в прокуратуре.

Кроме того, как заявляют в надзорном ведомстве, «Свободная Бурятия» «оказывает юридическую помощь в расторжении контрактов на службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, принимает участие в составлении санкционных списков руководства региона для их передачи в международные инстанции».

Фонд «Свободная Бурятия» был учрежден в марте 2022 года. Его сайт в России заблокирован по требованию Генпрокуратуры. Организация выступает с антивоенными заявлениями и рассказывает о расизме и ксенофобии в России.

Основателем и соучредителем фонда «Свободная Бурятия» является журналистка и активистка Александра Гармажапова (включена в список иностранных агентов). МВД РФ в феврале 2023 года объявило ее в розыск по делу о распространении фейков о российской армии.

Александр Кислов