Денег нет, но вы пишите

Минэкономразвития РФ ответило на жалобу, направленную премьеру Михаилу Мишустину от имени 4,7 тыс. пострадавших в результате заполнения водохранилища Ирганайской ГЭС в 2008 году, и на запрос депутата Госдумы Сергея Шаргунова по той же теме. Суть отклика сводится к короткой формулировке: денег на выплату компенсаций в предстоящие два года в бюджете не будет, но документы можно оформлять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Крайнова / NEWSTEAM, Коммерсантъ Фото: Наталья Крайнова / NEWSTEAM, Коммерсантъ

Жители нескольких сел Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана, пострадавших в результате затопления при строительстве ГЭС в 2008 году, много лет безуспешно пытаются добиться выплаты компенсаций за утраченные в результате затопления жилье и сады.

Еще в марте прошлого года Мосгорсуд обязал правительство республики устранить нарушения, допущенные в процессе оформления компенсаций пострадавшим. В феврале 2023 года правительство республики наконец направило бюджетную заявку в Минэкономразвития.

Запрошенная сумма для выплаты компенсаций за упущенную выгоду и за индивидуальные жилые строения составила около 9 млрд руб.

Списки пострадавших согласовываются уже 12 лет, однако до сих пор ответственные органы никак не могут довести работу до конца.

Обратившиеся к премьеру дагестанцы пожаловались на то, что Минэкономразвития России и правительство Дагестана саботируют работу по решению вопроса.

Повторный запрос зампреду правительства России Александру Новаку направил и депутат Госдумы Сергей Шаргунов, занимающийся делом ирганайцев. Он указал на то, что претензии Минэкономразвития относительно отсутствия материалов по спискам в части упущенной выгоды необоснованны — списки для этого вида компенсаций не требуются. Что касается второго вида компенсаций, то письменных претензий по спискам из Москвы в Дагестан не поступало, а попытки выйти на связь с представителями министерства в течение трех месяцев не дали результата. Господин Шаргунов попросил выплатить в ближайшем году компенсации за упущенную выгоду, по которым у Минэкономразвития нет претензий.

В ответе депутату, подписанном замминистра Сергеем Назаровым, перечень замечаний к полученным из Дагестана документам завершается напоминанием о позиции Минфина России: бюджетные ассигнования на осуществление компенсационных выплат в 2024–2025 годах не предусмотрены, а «разрабатываемые мероприятия не должны приводить к увеличению расходов федерального бюджета».

Сегодня же представитель пострадавших адвокат Марина Агальцова получила ответ от Минэкономразвития на коллективную жалобу, адресованную премьеру («Ъ» располагает копиями обоих документов). В нем продублированы основные положения из ответа господину Шаргунову: вопрос о выплате компенсаций может быть рассмотрен после устранения недочетов в документах, однако денег на выплату в бюджете нет.

«Думаю, что основная причина таких ответов заключается не в качестве документов, а в позиции Министерства финансов о том, что нельзя увеличивать расходы федерального бюджета»,— прокомментировала ответы Минэкономразвития Марина Агальцова.

Пострадавшие, сказала госпожа Агальцова, будут добиваться того, чтобы Минэкономразвития и правительство Дагестана организовали наконец встречу для прояснения возникших вопросов. «Пока Минэкономразвития, как говорят в дагестанском правительстве, даже официальных письменных замечаний по заявке не представило,— говорит адвокат.— А на звонки и письма из Махачкалы для прояснения ситуации уполномоченные сотрудники федерального министерства не отвечают».

Юлия Рыбина, Махачкала